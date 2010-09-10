Как заработать на майнинге в 2024?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Как заработать на майнинге в 2024?
Камрады, как заработать на майнинге в 2024 и вообще имеет ли это направление перспективы? У меня есть 500 тыс. рублей, которые нужно куда-то вложить. Не депозит в банке, а чтобы деньги работали. Смотрю цены на оборудование для майнинга https://asg-mining.ru/ , в принципе за эту сумму можно купить неплохой набор.
Вы майните? Поделитесь опытом.
Вы майните? Поделитесь опытом.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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