Как выбрать хостинг для игрового сервера?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Как выбрать хостинг для игрового сервера?

Сообщение Buneyaz » Вчера, 22:54

Геймеры на нашем форуме есть? Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать хостинг для игрового сервера. Я в теме железа понимаю слабенько, да и пытаться разбираться не особо горю желанием. Можете просто сказать, какой хостинг выбрать для Майнкрафта? Прочитал статью с рейтингом ТОП-10 https://teletype.in/@hosting-top/top-lu ... rovayderov , выбираю пока между My.hosting-minecraft и ApexMinecraftHosting.
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