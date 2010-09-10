Как выбрать хостинг для игрового сервера?
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Комментарии по программному обеспечению.
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Как выбрать хостинг для игрового сервера?
Геймеры на нашем форуме есть? Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать хостинг для игрового сервера. Я в теме железа понимаю слабенько, да и пытаться разбираться не особо горю желанием. Можете просто сказать, какой хостинг выбрать для Майнкрафта? Прочитал статью с рейтингом ТОП-10 https://teletype.in/@hosting-top/top-lu ... rovayderov , выбираю пока между My.hosting-minecraft и ApexMinecraftHosting.
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