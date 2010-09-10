Как выбрать хостинг для игрового сервера?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Как выбрать хостинг для игрового сервера?

Сообщение Buneyaz » 31 май 2024, 22:54

Геймеры на нашем форуме есть? Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать хостинг для игрового сервера. Я в теме железа понимаю слабенько, да и пытаться разбираться не особо горю желанием. Можете просто сказать, какой хостинг выбрать для Майнкрафта? Прочитал статью с рейтингом ТОП-10 https://teletype.in/@hosting-top/top-lu ... rovayderov , выбираю пока между My.hosting-minecraft и ApexMinecraftHosting.
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louis
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:24

Re: Как выбрать хостинг для игрового сервера?

Сообщение louis » Сегодня, 14:30

Подскажите, кто-нибудь уже пользовался ISPmanager? Я тут задумался о переходе на эту панель управления хостингом. Говорят, она помогает не только с управлением сайтами, но и с настройкой баз данных, почты и даже мониторингом ресурсов сервера. Наткнулся на интересную статью, где подробно описаны ее функции и преимущества. Вот ссылка, если кому интересно почитать: https://ittiloot.com/52211-kak-ispmanag ... estva.html Буду рад, если поделитесь своим опытом использования.
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