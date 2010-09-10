Как выполняется цифровая регистрация по лицу?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как выполняется цифровая регистрация по лицу?

Сообщение klonik » Сегодня, 14:08

Девочки здравствуйте, оказывается, что цифровая регистрация по лицу применяется во многих сферах. Например, в банковских продуктах. Кто пользуется, удобно ли вам? Какие преимущества есть у такой системы? Можно ли ей доверять как думаете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1619
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Как выполняется цифровая регистрация по лицу?

Сообщение zevc » Сегодня, 14:12

Здравствуйте, цифровая регистрация по лицу применяется не только в банковских продуктах. Активно используется даже в медицине, системе безопасности и в мобильных устройствах. Я думаю, что в скором времени еще больше сфер будет применять такую технологию. О принципе работы, преимуществах и ограничениях вы можете узнать из этой статьи https://www.softo-mir.ru/kak-vypolnyaet ... a-po-litsu . Цифровая регистрация по лицу является современным способом идентификации. Я уверена, что в будущем эта система будет еще больше развиваться и будет применена практически во всех сферах.
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