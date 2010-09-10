Сообщение klonik » Сегодня, 14:08

Девочки здравствуйте, оказывается, что цифровая регистрация по лицу применяется во многих сферах. Например, в банковских продуктах. Кто пользуется, удобно ли вам? Какие преимущества есть у такой системы? Можно ли ей доверять как думаете?