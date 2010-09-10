Такси в Казахстане
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Такси в Казахстане
Здравствуйте, подскажите, что нужно для того, чтобы устроиться в такси в Казахстане? Да и вообще, какие есть плюсы и минусы такой работы? Очень будет интересно послушать тех, кто работал или мужья может, работали.
Re: Такси в Казахстане
Добрый день! Мне кажется, что без разницы в Казахстане такси или в России у них одни и те же условия и требования к водителям. У меня знакомый длительное время проработал таксистом, правда только в России. Ему нравилось, что у такой работы очень гибкий график. Но работа на самом деле не из легких и довольно-таки рискованная. Если вы хотите узнать о всех плюсах и минусах такой работы, то вам поможет эта статья https://spravkataxi.ru/news/071.html . Думаю, что после прочтения у вас не останется вопросов касаемо работы такси в Казахстане.
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