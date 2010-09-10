Сообщение zevc » Сегодня, 14:19

Здравствуйте, подскажите, что нужно для того, чтобы устроиться в такси в Казахстане? Да и вообще, какие есть плюсы и минусы такой работы? Очень будет интересно послушать тех, кто работал или мужья может, работали.