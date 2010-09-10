Нужны услуги раскрутка сайта

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Нужны услуги раскрутка сайта

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 00:56

Какие способы раскрутки сайта в 2024 самые популярные и эффективные? Я в 2013 заказывал поисковое продвижение магазина, SEO он по-другому называется. Этот способ еще актуален? Или теперь соц.сети рулят? Я ищу услуги раскрутки сайта на финансовую тематику, кредиты. Бюджет до 30 тысяч рублей в месяц. Что можете посоветовать?
Москва.
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