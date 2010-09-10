Керамические блоки
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Керамические блоки
Всем привет! С мужем хотим переехать жить в поселок, надоел этот душный город. Планируем построить большой дом, чтобы места хватило для нас и для наших детей с внуками. Подскажите, откуда можно купить строительные материалы? Желательно, по приемлемым ценам.
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