Керамические блоки
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Керамические блоки
Всем привет! С мужем хотим переехать жить в поселок, надоел этот душный город. Планируем построить большой дом, чтобы места хватило для нас и для наших детей с внуками. Подскажите, откуда можно купить строительные материалы? Желательно, по приемлемым ценам.
Re: Керамические блоки
Доброго дня. Моя подруга с мужем тоже начали строить дом в Подмосковье. По плану будет большой дом с разными постройками. Для закупки строительных материалов, они обратились сюда - https://prfsnab.ru/keramicheskie-bloki/ . Эта компания им предоставила облицовочный кирпич, железобетонные изделия, гипсовые плиты, тротуарные плитки, сухие строительные смеси. У них же она заказала материалы для строительства своего камина.
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