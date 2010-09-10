Керамические блоки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1619
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Керамические блоки

Сообщение klonik » Сегодня, 13:20

Всем привет! С мужем хотим переехать жить в поселок, надоел этот душный город. Планируем построить большой дом, чтобы места хватило для нас и для наших детей с внуками. Подскажите, откуда можно купить строительные материалы? Желательно, по приемлемым ценам.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1621
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Керамические блоки

Сообщение zevc » Сегодня, 20:34

Доброго дня. Моя подруга с мужем тоже начали строить дом в Подмосковье. По плану будет большой дом с разными постройками. Для закупки строительных материалов, они обратились сюда - https://prfsnab.ru/keramicheskie-bloki/ . Эта компания им предоставила облицовочный кирпич, железобетонные изделия, гипсовые плиты, тротуарные плитки, сухие строительные смеси. У них же она заказала материалы для строительства своего камина.
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