Подскажите
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Подскажите
На одной известной площадке начали предлагать китайские подъемники. Цена – сказка, характеристики хорошие, но не сертификатов, ничего подобного продавец предоставить не может Брать, не брать? Предложение, конечно, выгодное, но страшно.
Re: Подскажите
Вы готовы взять на себя ответственность за все несчастные случаи, которые могут быть при использовании подъемника? Отсутствие сертификатов это не просто звоночек, это набат. Например, мы если у них https://podemlift.ru/ подъемник заказываем, то он перед отправкой испытания проходит, чтобы все было надежно и правильно. А тут что? Я категорически против таких покупок.
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