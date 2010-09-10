Сообщение klonik » Сегодня, 19:25

На одной известной площадке начали предлагать китайские подъемники. Цена – сказка, характеристики хорошие, но не сертификатов, ничего подобного продавец предоставить не может Брать, не брать? Предложение, конечно, выгодное, но страшно.