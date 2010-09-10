Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1619
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:25

На одной известной площадке начали предлагать китайские подъемники. Цена – сказка, характеристики хорошие, но не сертификатов, ничего подобного продавец предоставить не может Брать, не брать? Предложение, конечно, выгодное, но страшно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1621
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:50

Вы готовы взять на себя ответственность за все несчастные случаи, которые могут быть при использовании подъемника? Отсутствие сертификатов это не просто звоночек, это набат. Например, мы если у них https://podemlift.ru/ подъемник заказываем, то он перед отправкой испытания проходит, чтобы все было надежно и правильно. А тут что? Я категорически против таких покупок.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя