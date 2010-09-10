Нужен диван в клинику
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Нужен диван в клинику
Нужно мебель поменять в клинике. Подскажите, пожалуйста, где можно купить диванчики для посетителей, на которых они могут подождать своей очереди?
Re: Нужен диван в клинику
Как где? В любом мебельном магазине. Где же еще диваны продают? Главное подобрать такой, который будет хорошо смотреться и при этом окажется удобным для ваших пациентов
Re: Нужен диван в клинику
В целом может быть вы и правы, но не забывайте, что на этом диване будут сидеть больные люди, а это значит, что там постоянно придется проводить обработку. То есть тканевая обивка не подойдет, гораздо удобней будет купить диван из эко-кожи, который очень легко моется. Хотя решать вам, конечно. Ну а купить диван для ожидания приема врача можно вот здесь: http://metkarkasnn.ru/divanu/divanu_dlya_posititeley/
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