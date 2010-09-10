Нужен диван в клинику

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Нужен диван в клинику

Сообщение Lionel » Сегодня, 19:29

Нужно мебель поменять в клинике. Подскажите, пожалуйста, где можно купить диванчики для посетителей, на которых они могут подождать своей очереди?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Нужен диван в клинику

Сообщение Venik » Сегодня, 19:45

Как где? В любом мебельном магазине. Где же еще диваны продают? Главное подобрать такой, который будет хорошо смотреться и при этом окажется удобным для ваших пациентов
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Нужен диван в клинику

Сообщение JuniorX » Сегодня, 20:14

В целом может быть вы и правы, но не забывайте, что на этом диване будут сидеть больные люди, а это значит, что там постоянно придется проводить обработку. То есть тканевая обивка не подойдет, гораздо удобней будет купить диван из эко-кожи, который очень легко моется. Хотя решать вам, конечно. Ну а купить диван для ожидания приема врача можно вот здесь: http://metkarkasnn.ru/divanu/divanu_dlya_posititeley/
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