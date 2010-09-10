Сколько поднимали в слотах?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Сколько поднимали в слотах?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 07:29

Привет. Сколько вы поднимали в казино? Реально ли поднять несколько сотен тысяч рублей, как это часто показывают в ютубе? Мне просто интересно, казино действительно даст возможность вывести эти деньги? Здесь https://club37.club/ интересно попробовать поиграть в слоты и в рулетку. Вы в каком онлайн казино обычно играете?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя