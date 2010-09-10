Двери
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Двери
Ходили по магазинам, сильно понравились двери из массива сосны. Сразу взять не решилась, сначала хочу узнать отзывы. В интернете пишут, что такие двери часто расслаиваются, от чего по полотну идут трещины. Разве этого никак нельзя избежать?
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