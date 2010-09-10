Сообщение Fabos » 18 минут назад

Двери из массива хорошие, конечно. Но там проблема не в том, что они расслаиваются и краска отлетает, а проблема в цене. Массив сосны или дуба дороговатенько стоит. Я бы тоже такие двери у себя по квартире установил, но средства не позволяют.