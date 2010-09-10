Двери

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1682
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Двери

Сообщение zevc » 04 июн 2024, 13:13

Ходили по магазинам, сильно понравились двери из массива сосны. Сразу взять не решилась, сначала хочу узнать отзывы. В интернете пишут, что такие двери часто расслаиваются, от чего по полотну идут трещины. Разве этого никак нельзя избежать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1681
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Двери

Сообщение klonik » 04 июн 2024, 18:10

Не знаю, о каких трещинах вы говорите. У нас двери из массива сосны от этого https://dveri-belorusskie.ru/ производителя, белые которые. Дверям уже не первый год, чувствуют себя прекрасно, выглядят отлично. Трещин нет, сколов на краске нет, коробка ровная. Наверное, трескаются двери у тех, кто покупает самые дешевые. При таком раскладе трещины это норма, ничего удивительного нет.
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Двери

Сообщение Fabos » 18 минут назад

Двери из массива хорошие, конечно. Но там проблема не в том, что они расслаиваются и краска отлетает, а проблема в цене. Массив сосны или дуба дороговатенько стоит. Я бы тоже такие двери у себя по квартире установил, но средства не позволяют.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя Anatup

Re: Двери

Сообщение Anatup » 11 минут назад

Конечно, в идеале лучше ставить двери из массива. Но другие материалы, более дешевые, тоже заслуживают внимания и служат приличное количество времени. Мы, к примеру, брали двери из шпона натурального тут https://dveri-leko.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shpon-naturalnyj/. И сделаны они качественно, думаю служить будут долго. И главное, чтоб они смотрелись в квартире в сочетании с остальной обстановкой, а не просто стояли и выделялись из всего, что есть в квартире.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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