Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?

Линки на интересные ресурсы, страницы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?

Сообщение Hiper » Сегодня, 10:57

Всем привет, интересует, заказывал ли кто-то пластиковые двери в Питере? Интересует брать ли двери из ПВХ, или брать все-таки ДПК профиля? Там есть же разные варианты, поэтому интересно, что быстрее можно взять? Что по качеству лучше? Как с качеством у разных компаний?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ссылки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя