Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?
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Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?
Всем привет, интересует, заказывал ли кто-то пластиковые двери в Питере? Интересует брать ли двери из ПВХ, или брать все-таки ДПК профиля? Там есть же разные варианты, поэтому интересно, что быстрее можно взять? Что по качеству лучше? Как с качеством у разных компаний?
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