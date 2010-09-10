Сообщение Hiper » Сегодня, 10:57

Всем привет, интересует, заказывал ли кто-то пластиковые двери в Питере? Интересует брать ли двери из ПВХ, или брать все-таки ДПК профиля? Там есть же разные варианты, поэтому интересно, что быстрее можно взять? Что по качеству лучше? Как с качеством у разных компаний?