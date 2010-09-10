Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?

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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?

Сообщение Hiper » 05 июн 2024, 10:57

Всем привет, интересует, заказывал ли кто-то пластиковые двери в Питере? Интересует брать ли двери из ПВХ, или брать все-таки ДПК профиля? Там есть же разные варианты, поэтому интересно, что быстрее можно взять? Что по качеству лучше? Как с качеством у разных компаний?
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?

Сообщение Oliver » 29 минут назад

Да, есть варианты, причем можно посмотреть все. Соответственно, если вам именно двери нужны, то можете в Ленинградских окнах и потолках все посмотреть. Соответственно, если вы можете в каталоге https://okna-leningrad.ru/dveri/ посмотреть варианты и по дверям из ДПК профиля и по дверям из ПВХ, там все рассказывается, в том числе и характеристики
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