Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?
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Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?
Всем привет, интересует, заказывал ли кто-то пластиковые двери в Питере? Интересует брать ли двери из ПВХ, или брать все-таки ДПК профиля? Там есть же разные варианты, поэтому интересно, что быстрее можно взять? Что по качеству лучше? Как с качеством у разных компаний?
Re: Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?
Да, есть варианты, причем можно посмотреть все. Соответственно, если вам именно двери нужны, то можете в Ленинградских окнах и потолках все посмотреть. Соответственно, если вы можете в каталоге https://okna-leningrad.ru/dveri/ посмотреть варианты и по дверям из ДПК профиля и по дверям из ПВХ, там все рассказывается, в том числе и характеристики
Re: Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?
Можете сказать, а какие конкретно там сроки монтажа? То есть можно будет рассчитывать именно на те сроки, что указаны в договоре? И да, там какие гарантии даются по работам, и на сколько можно верить этим гарантиям? Бывали ли у вас какие-то гарантийные случаи?
Re: Пластиковые двери в Питере помогите в выборе?
Так там можно посмотеть в том числе и варианты по разным профилям, а выбор у Ленинградских окон и потолков есть. К тому же там можно взять все по хорошим скидкам. Причем там можно все оформить и смонтируют они это все за считанные минуты. Причем, можно все посмотреть
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