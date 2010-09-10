Сообщение Hiper » Сегодня, 16:40

Соглашусь, особенно если говорить про пластиковые двери. Причем там можно посмотреть, и там же есть какой-то шоурум, где можно все посмотреть? И есть ли там какие-то проблемы? С тем же монтажом или с тем же качеством дверей? Если какие-то подобные проблемы были, то как быстро на это компания реагировала?