Сообщение klonik » Сегодня, 16:59

Всем привет, решила в коттедже сделать ремонт. С 90-х годов там ничего не делалось. Нужно демонтировать старую плитку и положить новую. Также сделать отделку стен и так по мелочи. Порекомендуйте, мне, пожалуйста, ответственного специалиста. Который хорошо разбирается в ремонтных делах.