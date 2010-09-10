Ремонт квартиры
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ремонт квартиры
Всем привет, решила в коттедже сделать ремонт. С 90-х годов там ничего не делалось. Нужно демонтировать старую плитку и положить новую. Также сделать отделку стен и так по мелочи. Порекомендуйте, мне, пожалуйста, ответственного специалиста. Который хорошо разбирается в ремонтных делах.
Re: Ремонт квартиры
Привет, я давно ремонт не делала ни на даче, ни в квартире. Тоже вот надо бы, но очень страшно затевать ремонт. Это ведь не только деньги, но и нервы. У нас в Новосибирске многие знакомые обращаются вот в эту компанию stroivek.com. Я тоже наверно к ним буду обращаться. Потому что и коллеги по работе хвалят ее, и родственники тоже к ним обращались. Говорят, что эта компания может взяться за ремонт под ключ. При этом берут не так дорого, по сравнению с другими мастерами. А к частнику вообще не стоит обращаться, денег в два раза сдерет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя