Ремонт квартиры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1623
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт квартиры

Сообщение klonik » Сегодня, 16:59

Всем привет, решила в коттедже сделать ремонт. С 90-х годов там ничего не делалось. Нужно демонтировать старую плитку и положить новую. Также сделать отделку стен и так по мелочи. Порекомендуйте, мне, пожалуйста, ответственного специалиста. Который хорошо разбирается в ремонтных делах.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ремонт квартиры

Сообщение zevc » Сегодня, 19:42

Привет, я давно ремонт не делала ни на даче, ни в квартире. Тоже вот надо бы, но очень страшно затевать ремонт. Это ведь не только деньги, но и нервы. У нас в Новосибирске многие знакомые обращаются вот в эту компанию stroivek.com. Я тоже наверно к ним буду обращаться. Потому что и коллеги по работе хвалят ее, и родственники тоже к ним обращались. Говорят, что эта компания может взяться за ремонт под ключ. При этом берут не так дорого, по сравнению с другими мастерами. А к частнику вообще не стоит обращаться, денег в два раза сдерет.
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