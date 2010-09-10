Сообщение klonik » Сегодня, 17:09

Здравствуйте, вы что-нибудь слышали о компании «Стройюрист»? Мне нужна юридическая поддержка моей строительной организации. С юристами с которыми мы сотрудничали несколько лет, расторгли договор. Вот теперь ищу компанию, которая поможет нам внести и проверить специалиста.