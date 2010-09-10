Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1623
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:09

Здравствуйте, вы что-нибудь слышали о компании «Стройюрист»? Мне нужна юридическая поддержка моей строительной организации. С юристами с которыми мы сотрудничали несколько лет, расторгли договор. Вот теперь ищу компанию, которая поможет нам внести и проверить специалиста.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:16

Добрый день, с компанией «Стройюрист» я очень хорошо знакома. Они действительно предоставляют грамотную юридическую поддержку строительным организациям. Поэтому смело можете обращаться к ним. А о том, какую ключевую роль компания имеет в строительстве, какие услуги в целом предоставляет для компаний, как помогает в регистрации в НРС и НОСТРОЙ и о многом другом вы можете узнать вот из этой статьи https://roleta23.ru/blog/biznes/kak-vne ... -eto-vazh/ . В надежности и профессионализме «Стройюрист» вы можете не сомневаться.
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