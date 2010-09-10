Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:12

Здравствуйте, подскажите какие функции выполняет СРО проектировщиков? Важно ли для клиентов, чтобы проектировщики состояли в СРО?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1623
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:18

Добрый день, на самом деле СРО проектировщиков играет важную роль в обеспечение безопасности и качества проектов в России. Являются важным звеном в цепочки индустрии, поэтому недооценивать ни в коем случае нельзя. А по поводу того, какие функции выполняет СРО проектировщиков вы можете почитать тут https://cementim.ru/sro-of-designers-fu ... necessity/ . Думаю, что вам эта статья будет очень интересна. Раз вас так интересует все что касается СРО проектировщиков.
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