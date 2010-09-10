Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте, подскажите какие функции выполняет СРО проектировщиков? Важно ли для клиентов, чтобы проектировщики состояли в СРО?
Re: Подскажите
Добрый день, на самом деле СРО проектировщиков играет важную роль в обеспечение безопасности и качества проектов в России. Являются важным звеном в цепочки индустрии, поэтому недооценивать ни в коем случае нельзя. А по поводу того, какие функции выполняет СРО проектировщиков вы можете почитать тут https://cementim.ru/sro-of-designers-fu ... necessity/ . Думаю, что вам эта статья будет очень интересна. Раз вас так интересует все что касается СРО проектировщиков.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя