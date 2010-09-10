Что интересного можно увидеть в Дубаи?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1629
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что интересного можно увидеть в Дубаи?

Сообщение klonik » Сегодня, 12:02

Что интересного можно увидеть в Дубаи?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Что интересного можно увидеть в Дубаи?

Сообщение zevc » Сегодня, 12:04

Лично меня с детьми просто завораживала магия воздушных шаров) Можете про это на https://www.bloglovin.com/@toryanders/e ... s-in-dubai почитать. Это невероятно красиво!
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