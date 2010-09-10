Для чего нужна спецодежда?
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Для чего нужна спецодежда?
Добрый день, столкнулась сейчас очень с неприятной ситуацией. Устроилась на новую работу, а работодатель не предоставляет спецодежду. Говорит, что нужно покупать самой. Раньше я никогда с этим не сталкивалась. Может мне вообще работать в обычной гражданской одежде и не приобретать спецодежду как вы считаете?
Re: Для чего нужна спецодежда?
Здравствуйте, а какая у вас профессия? Просто думаю, что есть такие профессии в которых без спецодежды не обойтись. Странно, конечно, что ваш работодатель не предоставляет ее. Я думаю, что все-таки он обязан это делать. Так как для него лучше. У нас на работе мы покупаем сами спецодежду, но нам ее стоимость потом возвращается. А о назначение спецодежды, ее преимуществах и должна ли организация обеспечивать своих сотрудников спецодеждой вы можете узнать вот из этой статьи https://next-promo.ru/dlya-chego-nuzhna-speczodezhda/ .
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