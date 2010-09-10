Сообщение zevc » Сегодня, 12:16

Добрый день, столкнулась сейчас очень с неприятной ситуацией. Устроилась на новую работу, а работодатель не предоставляет спецодежду. Говорит, что нужно покупать самой. Раньше я никогда с этим не сталкивалась. Может мне вообще работать в обычной гражданской одежде и не приобретать спецодежду как вы считаете?