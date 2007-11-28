нумизматика

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Дмирий
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 13:21

нумизматика

Сообщение Дмирий » 28 ноя 2007, 13:34

Где можно кроме толкучек пообщаться с нумизматами в нашем городе?
Подскажите пожалуйста.
Вернуться к началу
DorBer

Сообщение DorBer » 28 ноя 2007, 14:44

Вообще они раньше вроде в РДМ'е собирались по выходным...
Вернуться к началу
Дмирий
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 13:21

Сообщение Дмирий » 28 ноя 2007, 18:15

А поконкретнее время можно, а то в выходные торчать целый день неудобно как-то:)
Вернуться к началу
DorBer

Сообщение DorBer » 28 ноя 2007, 21:38

Вот ведь житуха, москвич рязанцу информацию ищет :) Вобщем вот вам из первых рук.
РДМ, 16:00, воскресенье 3 этаж.
Вернуться к началу
Дмирий
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 13:21

Сообщение Дмирий » 29 ноя 2007, 11:11

Большое искреннее спасибо.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: нумизматика

Сообщение Алексей Кобзарь » 39 минут назад

В моей коллекции имеются различные монеты со всех стран так как я уже 35 лет собираю и бывали различные случаи как они попадались мне в коллекцию дарили находить просто, присылали, но иногда покупаю их здесь https://kremnica.ru/monety-mira/, так как на сайте имеется большой выбор различных монет удобная оплата и быстрая доставка.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя