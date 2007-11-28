нумизматика
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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нумизматика
Где можно кроме толкучек пообщаться с нумизматами в нашем городе?
Подскажите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: нумизматика
В моей коллекции имеются различные монеты со всех стран так как я уже 35 лет собираю и бывали различные случаи как они попадались мне в коллекцию дарили находить просто, присылали, но иногда покупаю их здесь https://kremnica.ru/monety-mira/, так как на сайте имеется большой выбор различных монет удобная оплата и быстрая доставка.
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