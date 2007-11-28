Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



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Дмирий Гость RZN.info Сообщения: 3 Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 13:21 нумизматика Цитата Сообщение Дмирий » 28 ноя 2007, 13:34 Где можно кроме толкучек пообщаться с нумизматами в нашем городе?

Подскажите пожалуйста. Вернуться к началу

DorBer Цитата Сообщение DorBer » 28 ноя 2007, 14:44 Вообще они раньше вроде в РДМ'е собирались по выходным... Вернуться к началу

Дмирий Гость RZN.info Сообщения: 3 Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 13:21 Цитата Сообщение Дмирий » 28 ноя 2007, 18:15 А поконкретнее время можно, а то в выходные торчать целый день неудобно как-то:) Вернуться к началу

DorBer Цитата Сообщение DorBer » 28 ноя 2007, 21:38 Вобщем вот вам из первых рук.

РДМ, 16:00, воскресенье 3 этаж. Вот ведь житуха, москвич рязанцу информацию ищетВобщем вот вам из первых рук.РДМ, 16:00, воскресенье 3 этаж. Вернуться к началу

Алексей Кобзарь Гость RZN.info Сообщения: 295 Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18 Re: нумизматика Цитата Сообщение Алексей Кобзарь » 39 минут назад В моей коллекции имеются различные монеты со всех стран так как я уже 35 лет собираю и бывали различные случаи как они попадались мне в коллекцию дарили находить просто, присылали, но иногда покупаю их здесь https://kremnica.ru/monety-mira/ , так как на сайте имеется большой выбор различных монет удобная оплата и быстрая доставка. Вернуться к началу

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