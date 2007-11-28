нумизматика

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Дмирий
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 13:21

нумизматика

Сообщение Дмирий » 28 ноя 2007, 13:34

Где можно кроме толкучек пообщаться с нумизматами в нашем городе?
Подскажите пожалуйста.
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DorBer

Сообщение DorBer » 28 ноя 2007, 14:44

Вообще они раньше вроде в РДМ'е собирались по выходным...
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Дмирий
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 13:21

Сообщение Дмирий » 28 ноя 2007, 18:15

А поконкретнее время можно, а то в выходные торчать целый день неудобно как-то:)
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DorBer

Сообщение DorBer » 28 ноя 2007, 21:38

Вот ведь житуха, москвич рязанцу информацию ищет :) Вобщем вот вам из первых рук.
РДМ, 16:00, воскресенье 3 этаж.
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Дмирий
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 13:21

Сообщение Дмирий » 29 ноя 2007, 11:11

Большое искреннее спасибо.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: нумизматика

Сообщение Алексей Кобзарь » 01 ноя 2020, 18:15

В моей коллекции имеются различные монеты со всех стран так как я уже 35 лет собираю и бывали различные случаи как они попадались мне в коллекцию дарили находить просто, присылали, но иногда покупаю их здесь https://kremnica.ru/monety-mira/, так как на сайте имеется большой выбор различных монет удобная оплата и быстрая доставка.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: нумизматика

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 15:16

Дмирий писал(а):Где можно кроме толкучек пообщаться с нумизматами в нашем городе?
Подскажите пожалуйста.

А что , собирательство монет , это не только интересно , но и как я сейчас узнала , очень даже прибыльно !
Эксперты отмечают, что среди россиян увеличился интерес к покупке золотых слитков и монет из драгоценных металлов. Это считается надежной инвестицией, способом сохранения сбережений.
Практически в каждом крупном отделении банка можно увидеть красивые стенды с подсвеченными монетами из драгоценных металлов. Или постеры с их изображением, предлагающие купить данный банковский продукт.
Хотите больше узнать про такие монеты, тогда все тут и найдете https://finach.ru/monety-iz-dragocennyh-metallov-vidy-ispolzovanie-pljusy-i-minusy-pokupki/. Я уже две купила, они такие красивые ! Изображение
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