нумизматика
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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нумизматика
Где можно кроме толкучек пообщаться с нумизматами в нашем городе?
Подскажите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 574
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: нумизматика
В моей коллекции имеются различные монеты со всех стран так как я уже 35 лет собираю и бывали различные случаи как они попадались мне в коллекцию дарили находить просто, присылали, но иногда покупаю их здесь https://kremnica.ru/monety-mira/, так как на сайте имеется большой выбор различных монет удобная оплата и быстрая доставка.
Re: нумизматика
Дмирий писал(а):Где можно кроме толкучек пообщаться с нумизматами в нашем городе?
Подскажите пожалуйста.
А что , собирательство монет , это не только интересно , но и как я сейчас узнала , очень даже прибыльно !
Эксперты отмечают, что среди россиян увеличился интерес к покупке золотых слитков и монет из драгоценных металлов. Это считается надежной инвестицией, способом сохранения сбережений.
Практически в каждом крупном отделении банка можно увидеть красивые стенды с подсвеченными монетами из драгоценных металлов. Или постеры с их изображением, предлагающие купить данный банковский продукт.
Хотите больше узнать про такие монеты, тогда все тут и найдете https://finach.ru/monety-iz-dragocennyh-metallov-vidy-ispolzovanie-pljusy-i-minusy-pokupki/. Я уже две купила, они такие красивые !
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