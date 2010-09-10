Сообщение klonik » Сегодня, 13:41

Всем здравствуйте, хочу открыть свою пекарню. Так как об этом давно мечтала. Чтобы выпечка была вкусной, ароматной необходим подовая печь. Но у меня сейчас и так растрат очень много, может быть первое время как-то можно без нее обойтись?