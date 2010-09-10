Подовые печи

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1629
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подовые печи

Сообщение klonik » Сегодня, 13:41

Всем здравствуйте, хочу открыть свою пекарню. Так как об этом давно мечтала. Чтобы выпечка была вкусной, ароматной необходим подовая печь. Но у меня сейчас и так растрат очень много, может быть первое время как-то можно без нее обойтись?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подовые печи

Сообщение zevc » Сегодня, 13:45

Здравствуйте, если вы кулинар со стажем, то должны понимать, что без хорошего духового шкафа или подовой печи хорошей выпечки не получиться. Ведь подовая печь имеет ряд преимуществ, а какие именно вы можете узнать тут https://foxwatch.kz/1968/podovye-pechi- ... kulinarii/ . Я тоже увлекаюсь выпечкой, только для своей семьи, друзей и родственников. Могу точно сказать, что в подовой печи выпечка получается совершенно другой. Она очень ароматная, вкусная. Вкус совсем не такой, как например в духовом электрическом шкафу или в газовой духовке. Тем более если вы обзаведетесь такой печью, то можно будет разнообразить свою кулинарную выпечку.
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