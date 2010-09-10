Виды подъемных талей и их применение не подскажете?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1630
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Виды подъемных талей и их применение не подскажете?

Сообщение klonik » Сегодня, 15:08

Виды подъемных талей и их применение не подскажете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1632
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Виды подъемных талей и их применение не подскажете?

Сообщение zevc » Сегодня, 15:12

На стройку ищите хороший подъемный агрегат? Для выбора вам подсобит статья https://industrial-wood.ru/novosti/5272 ... aniya.html Там от и до про тали дана информация. Очень полезная штука для строителей и не только.
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