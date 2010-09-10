Обменник криптовалют

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1635
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Обменник криптовалют

Сообщение zevc » Сегодня, 18:46

Здравствуйте! Давно уже играю в одну игру, где выигрыш в виде одной криптовалюты. Накопила достаточно, теперь хочу все это обменять на деньги. Так как сейчас мне нужны деньги для крупной покупки. Можете порекомендовать надежный обменник? Заранее спасибо!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Обменник криптовалют

Сообщение klonik » 32 минуты назад

Доброго дня. Мы тоже с братом играем в несколько видов игр, чтобы накопить криптовалюту. Получается, кстати, очень даже неплохо. Когда набираем нужную для нас сумму, мы всегда заходим в обменник криптовалют , чтобы обменять их на деньги. У них очень удобный формат сайта, и весь процесс занимает пару минут и деньги сразу же приходят на счет банка.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя