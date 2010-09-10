Обменник криптовалют

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1683
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Обменник криптовалют

Сообщение zevc » 06 июн 2024, 18:46

Здравствуйте! Давно уже играю в одну игру, где выигрыш в виде одной криптовалюты. Накопила достаточно, теперь хочу все это обменять на деньги. Так как сейчас мне нужны деньги для крупной покупки. Можете порекомендовать надежный обменник? Заранее спасибо!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1681
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Обменник криптовалют

Сообщение klonik » 06 июн 2024, 22:21

Доброго дня. Мы тоже с братом играем в несколько видов игр, чтобы накопить криптовалюту. Получается, кстати, очень даже неплохо. Когда набираем нужную для нас сумму, мы всегда заходим в обменник криптовалют , чтобы обменять их на деньги. У них очень удобный формат сайта, и весь процесс занимает пару минут и деньги сразу же приходят на счет банка.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Обменник криптовалют

Сообщение derigor » Сегодня, 11:22

zevc писал(а):Здравствуйте! Давно уже играю в одну игру, где выигрыш в виде одной криптовалюты. Накопила достаточно, теперь хочу все это обменять на деньги. Так как сейчас мне нужны деньги для крупной покупки. Можете порекомендовать надежный обменник? Заранее спасибо!



в криптохомяка тоже рубишься, да?
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