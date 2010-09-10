Сообщение zevc » 06 июн 2024, 18:46

Здравствуйте! Давно уже играю в одну игру, где выигрыш в виде одной криптовалюты. Накопила достаточно, теперь хочу все это обменять на деньги. Так как сейчас мне нужны деньги для крупной покупки. Можете порекомендовать надежный обменник? Заранее спасибо!