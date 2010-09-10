Обменник криптовалют

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1707
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Обменник криптовалют

Сообщение zevc » 06 июн 2024, 18:46

Здравствуйте! Давно уже играю в одну игру, где выигрыш в виде одной криптовалюты. Накопила достаточно, теперь хочу все это обменять на деньги. Так как сейчас мне нужны деньги для крупной покупки. Можете порекомендовать надежный обменник? Заранее спасибо!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1704
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Обменник криптовалют

Сообщение klonik » 06 июн 2024, 22:21

Доброго дня. Мы тоже с братом играем в несколько видов игр, чтобы накопить криптовалюту. Получается, кстати, очень даже неплохо. Когда набираем нужную для нас сумму, мы всегда заходим в обменник криптовалют , чтобы обменять их на деньги. У них очень удобный формат сайта, и весь процесс занимает пару минут и деньги сразу же приходят на счет банка.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Обменник криптовалют

Сообщение derigor » 26 июн 2024, 11:22

zevc писал(а):Здравствуйте! Давно уже играю в одну игру, где выигрыш в виде одной криптовалюты. Накопила достаточно, теперь хочу все это обменять на деньги. Так как сейчас мне нужны деньги для крупной покупки. Можете порекомендовать надежный обменник? Заранее спасибо!



в криптохомяка тоже рубишься, да?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Обменник криптовалют

Сообщение derigor » 26 июн 2024, 20:18

zevc писал(а):Здравствуйте! Давно уже играю в одну игру, где выигрыш в виде одной криптовалюты. Накопила достаточно, теперь хочу все это обменять на деньги. Так как сейчас мне нужны деньги для крупной покупки. Можете порекомендовать надежный обменник? Заранее спасибо!



тон или какая крипта?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Обменник криптовалют

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 12:44

Вы можете это сделать на бирже. Более того, вот тут https://exmo.me ещё можно держать активы и на криптовалюту будет начисляться процент. Удобно и выгодно к тому же.
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