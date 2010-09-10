Обменник криптовалют
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Обменник криптовалют
Здравствуйте! Давно уже играю в одну игру, где выигрыш в виде одной криптовалюты. Накопила достаточно, теперь хочу все это обменять на деньги. Так как сейчас мне нужны деньги для крупной покупки. Можете порекомендовать надежный обменник? Заранее спасибо!
Re: Обменник криптовалют
Доброго дня. Мы тоже с братом играем в несколько видов игр, чтобы накопить криптовалюту. Получается, кстати, очень даже неплохо. Когда набираем нужную для нас сумму, мы всегда заходим в обменник криптовалют , чтобы обменять их на деньги. У них очень удобный формат сайта, и весь процесс занимает пару минут и деньги сразу же приходят на счет банка.
Re: Обменник криптовалют
zevc писал(а):Здравствуйте! Давно уже играю в одну игру, где выигрыш в виде одной криптовалюты. Накопила достаточно, теперь хочу все это обменять на деньги. Так как сейчас мне нужны деньги для крупной покупки. Можете порекомендовать надежный обменник? Заранее спасибо!
в криптохомяка тоже рубишься, да?
Re: Обменник криптовалют
zevc писал(а):Здравствуйте! Давно уже играю в одну игру, где выигрыш в виде одной криптовалюты. Накопила достаточно, теперь хочу все это обменять на деньги. Так как сейчас мне нужны деньги для крупной покупки. Можете порекомендовать надежный обменник? Заранее спасибо!
тон или какая крипта?
Re: Обменник криптовалют
Вы можете это сделать на бирже. Более того, вот тут https://exmo.me ещё можно держать активы и на криптовалюту будет начисляться процент. Удобно и выгодно к тому же.
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