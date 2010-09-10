Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1635
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:41

Здравствуйте, кто сотрудничал с компанией Tali-MSK? Нашей компании нужна партия тяговых цепей для подвесного оборудования. Вот у них хотим приобрести, но немного сомневаемся. Так как с этой компанией мы ни разу еще не сотрудничали. Что можете о ней сказать, стоит или нет сотрудничать?
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