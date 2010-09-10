Сообщение zevc » Вчера, 20:41

Здравствуйте, кто сотрудничал с компанией Tali-MSK? Нашей компании нужна партия тяговых цепей для подвесного оборудования. Вот у них хотим приобрести, но немного сомневаемся. Так как с этой компанией мы ни разу еще не сотрудничали. Что можете о ней сказать, стоит или нет сотрудничать?