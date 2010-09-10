Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, кто сотрудничал с компанией Tali-MSK? Нашей компании нужна партия тяговых цепей для подвесного оборудования. Вот у них хотим приобрести, но немного сомневаемся. Так как с этой компанией мы ни разу еще не сотрудничали. Что можете о ней сказать, стоит или нет сотрудничать?
Re: Подскажите
Добрый день, мы у них закупали цепи. Но всю необходимую информацию о тросах вы можете найти тут http://riasamara.ru/rus/analytics_and_c ... 9374.shtml . А так эта компания предлагает высокий уровень обслуживания. Все сотрудники компании опытные, индивидуальный подход к каждому клиенту. При этом у них довольно-таки большой ассортимент цепей. Я думаю, что с этой компанией вам обязательно стоит по сотрудничать. Тем более вы вряд ли сможете найти цепи по более выгодным ценам, чем у них. Если вам нужны 0,5-тонные тросы, то тогда обращайтесь к Tali-MSK.
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