Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1635
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 39 минут назад

На производстве постоянно нужно перемещать груза. Руководство компании, в которой я работаю, хочет закупить электроталь грузоподъемностью 0,5 тонны. Кто работал с таким оборудованием как в эксплуатации и вообще, как его выбрать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя