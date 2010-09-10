Подскажите
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Подскажите
На производстве постоянно нужно перемещать груза. Руководство компании, в которой я работаю, хочет закупить электроталь грузоподъемностью 0,5 тонны. Кто работал с таким оборудованием как в эксплуатации и вообще, как его выбрать?
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