Сообщение zevc » 39 минут назад

На производстве постоянно нужно перемещать груза. Руководство компании, в которой я работаю, хочет закупить электроталь грузоподъемностью 0,5 тонны. Кто работал с таким оборудованием как в эксплуатации и вообще, как его выбрать?