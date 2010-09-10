Сообщение zevc » Вчера, 22:14

На производстве постоянно нужно перемещать груза. Руководство компании, в которой я работаю, хочет закупить электроталь грузоподъемностью 0,5 тонны. Кто работал с таким оборудованием как в эксплуатации и вообще, как его выбрать?