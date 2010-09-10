Подскажите
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Подскажите
На производстве постоянно нужно перемещать груза. Руководство компании, в которой я работаю, хочет закупить электроталь грузоподъемностью 0,5 тонны. Кто работал с таким оборудованием как в эксплуатации и вообще, как его выбрать?
Re: Подскажите
Здравствуйте, электротали широко применяется в различных отраслях промышленности и строительства для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. В эксплуатации это оборудование очень удобно и само по себе компактное. Можно даже с ним работать в небольших помещениях. А вот перед тем как выбрать электроталь необходимо определиться для какой массы груза вы его будете использовать. Кроме этого оценить максимальную высоту нужно будет, на которую это оборудование может поднимать груз. Также важно знать скорость подъема груза, так как это прямым образом влияет на работоспособность предприятия, стройки или склада. Я думаю, что вот эта статья вам будет очень полезна https://www.panram.ru/partners/news/ele ... kh-gruzov/ . Сразу все вопросы про это оборудование отпадут.
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