Карты Таро, предсказания
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Карты Таро, предсказания
Можно ли доверять предсказаниям карт Таро? К любым гаданиям всегда относился скептически, но после недавнего события сильно задумался над тем, что вероятно ошибаюсь на этот счет. Про событие в соседнем топике писал. Интересно попробовать погадать на предстоящий месяц, здесь https://pogadaem-na-taro.ru/ нашел гадалку Инну. Можно к ней обратиться? Или любую другую посоветуете?
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