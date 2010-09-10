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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 188 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Карты Таро, предсказания Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 08:02 Можно ли доверять предсказаниям карт Таро? К любым гаданиям всегда относился скептически, но после недавнего события сильно задумался над тем, что вероятно ошибаюсь на этот счет. Про событие в соседнем топике писал. Интересно попробовать погадать на предстоящий месяц, здесь https://pogadaem-na-taro.ru/ нашел гадалку Инну. Можно к ней обратиться? Или любую другую посоветуете? Вернуться к началу

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