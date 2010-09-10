Карты Таро, предсказания

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Карты Таро, предсказания

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 08:02

Можно ли доверять предсказаниям карт Таро? К любым гаданиям всегда относился скептически, но после недавнего события сильно задумался над тем, что вероятно ошибаюсь на этот счет. Про событие в соседнем топике писал. Интересно попробовать погадать на предстоящий месяц, здесь https://pogadaem-na-taro.ru/ нашел гадалку Инну. Можно к ней обратиться? Или любую другую посоветуете?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Религия, конфессии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя