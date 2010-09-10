Стоматология

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1635
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 16:41

По молодости, когда денег не было, зубы не лечила, а просто удаляла. Сейчас задумалась об имплантах, читаю потихоньку, изучаю информацию. Пишут, что если зуб удален, то под ним рассасывается кость и для установки импланта нужно ее нарастить. Это так?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1637
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматология

Сообщение zevc » 37 минут назад

Вообще – да, иначе куда вкручивать крепление импланта? Но если тут https://1istochnik.ru/news/139429 смотреть, то пишут про имплантацию все-на-4, почитайте про способ. Подходит, если нет нескольких зубов, для одного не подойдет. Крепится протез к зубам, которые у пациента имеются в наличии, кость наращивать не обязательно. Но, конечно, вам об этом лучше с врачом поговорить, чтобы предложил максимально подходящий способ.
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