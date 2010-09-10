Сообщение klonik » Сегодня, 16:41

По молодости, когда денег не было, зубы не лечила, а просто удаляла. Сейчас задумалась об имплантах, читаю потихоньку, изучаю информацию. Пишут, что если зуб удален, то под ним рассасывается кость и для установки импланта нужно ее нарастить. Это так?