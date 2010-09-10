Где купить титановую ленту?
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Где купить титановую ленту?
Добрый день. Кто может подсказать надежного поставщика металлов с выгодными ценами? Нам на предприятие нужна титановая лента, вот и ищу где ее лучше закупить
Re: Где купить титановую ленту?
Сейчас ведь металл стоит достаточно дорого. А тут речь о титане идет - он в общем-то дешевым никогда и не был. Так что просто надо найти несколько поставщиков в сравнить цены. Где дешевле - там и брать
Re: Где купить титановую ленту?
Ну на самом деле запросить прайсы разных фирм и сидеть это все сравнивать - это довольно много времени занимает. И автор, судя по всему, это понимает, иначе не стал бы задавать вопрос на форуме. Но я могу вам подсказать поставщика, у которого мы закупаем титановую ленту: https://super-splav.ru/titanovaya-lenta Нас их цены полностью устраивают. Посмотрите, может и вам тоже подойдет такой вариант
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