Сообщение Venik » Сегодня, 17:39

Сейчас ведь металл стоит достаточно дорого. А тут речь о титане идет - он в общем-то дешевым никогда и не был. Так что просто надо найти несколько поставщиков в сравнить цены. Где дешевле - там и брать