Ипотека
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Ипотека
Два года назад взяла – не без помощи родителей, конечно – ипотеку, студию. Как-то так получилось, что выплаты пошли бодрым темпом, долг почти закрыт. На этой волне, пока нет детей и с работой все в порядке, хочу взять еще одну ипотеку. Как думаете, стоит?
Re: Ипотека
Так если возможность есть, то почему бы и не взять? Только лучше берите не студию, а квартиру с двумя спальнями. Недавно тут https://capitalwm.ru/ эксперты выложили информацию как раз по инвестированию в недвижимость, оказалось, что такие квартиры с точки зрения рынка выглядят самым привлекательным вариантом. В принципе, у вас проблем с оплатой не будет, если пустите квартирантов.
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