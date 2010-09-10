Ипотека

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1635
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ипотека

Сообщение klonik » Сегодня, 19:46

Два года назад взяла – не без помощи родителей, конечно – ипотеку, студию. Как-то так получилось, что выплаты пошли бодрым темпом, долг почти закрыт. На этой волне, пока нет детей и с работой все в порядке, хочу взять еще одну ипотеку. Как думаете, стоит?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1637
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ипотека

Сообщение zevc » 46 минут назад

Так если возможность есть, то почему бы и не взять? Только лучше берите не студию, а квартиру с двумя спальнями. Недавно тут https://capitalwm.ru/ эксперты выложили информацию как раз по инвестированию в недвижимость, оказалось, что такие квартиры с точки зрения рынка выглядят самым привлекательным вариантом. В принципе, у вас проблем с оплатой не будет, если пустите квартирантов.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя