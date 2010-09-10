Сообщение klonik » Сегодня, 19:46

Два года назад взяла – не без помощи родителей, конечно – ипотеку, студию. Как-то так получилось, что выплаты пошли бодрым темпом, долг почти закрыт. На этой волне, пока нет детей и с работой все в порядке, хочу взять еще одну ипотеку. Как думаете, стоит?