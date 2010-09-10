На фондовой бирже торгуете?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

На фондовой бирже торгуете?

Сообщение Buneyaz » 24 минуты назад

На фондовой бирже торгуете? По какой стратегии и сколько получалось максимум заработать в месяц? Хочу попробовать поторговать с небольшой суммой, 50-70 тысяч рублей, а там дальше уже как пойдёт. Можете дать советы новичку на этом поприще? Азы https://www.oceanbank.ru/preimushhestva ... oj-birzhe/ я изучил, поэтому их объяснять не нужно. Мне интересно узнать тонкости процесса.
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