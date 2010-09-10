Пластиковые емкости

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1642
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Пластиковые емкости

Сообщение zevc » Сегодня, 13:26

Здравствуйте. Мой муж работает водителем, перевозит разные жидкости и сыпучие материалы, для этого у нас своя газель. Но он стал жаловаться, что емкость, в которой он все возит, начала постоянно подтекать, устал говорит, все заваривать. Подскажите, может есть более прочные и надежные емкости?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Пластиковые емкости

Сообщение klonik » Сегодня, 16:25

Доброго дня. У нашего отца тоже примерно такая работа. Недавно он поменял свою ржавую цистерну на пластиковую. Эта бочка пластиковая очень прочная и у нее нет швов. Можно подобрать бочку любого объема и любой формы. Их легко закрепить для перевозки, сами они весят очень мало и сохраняют свойства при температуре от -50 до + 50. Да и моются они легко, что я делала не раз.
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