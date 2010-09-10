Сообщение zevc » Сегодня, 13:26

Здравствуйте. Мой муж работает водителем, перевозит разные жидкости и сыпучие материалы, для этого у нас своя газель. Но он стал жаловаться, что емкость, в которой он все возит, начала постоянно подтекать, устал говорит, все заваривать. Подскажите, может есть более прочные и надежные емкости?