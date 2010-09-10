Пластиковые емкости
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Пластиковые емкости
Здравствуйте. Мой муж работает водителем, перевозит разные жидкости и сыпучие материалы, для этого у нас своя газель. Но он стал жаловаться, что емкость, в которой он все возит, начала постоянно подтекать, устал говорит, все заваривать. Подскажите, может есть более прочные и надежные емкости?
Re: Пластиковые емкости
Доброго дня. У нашего отца тоже примерно такая работа. Недавно он поменял свою ржавую цистерну на пластиковую. Эта бочка пластиковая очень прочная и у нее нет швов. Можно подобрать бочку любого объема и любой формы. Их легко закрепить для перевозки, сами они весят очень мало и сохраняют свойства при температуре от -50 до + 50. Да и моются они легко, что я делала не раз.
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