Сообщение zevc » Сегодня, 13:36

Здравствуйте. Пока нахожусь в командировке, меня сюда отправили на 3 месяца. Для меня сняли квартиру, здесь я живу одна. На кресло случайно пролила красное вино, хотела его очистить уксусом, но стало только хуже. Скажите, в какой сервис обратиться, чтобы мне отхимчистили кресло?