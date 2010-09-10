Химчистка мебели

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1642
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Химчистка мебели

Сообщение zevc » Сегодня, 13:36

Здравствуйте. Пока нахожусь в командировке, меня сюда отправили на 3 месяца. Для меня сняли квартиру, здесь я живу одна. На кресло случайно пролила красное вино, хотела его очистить уксусом, но стало только хуже. Скажите, в какой сервис обратиться, чтобы мне отхимчистили кресло?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Химчистка мебели

Сообщение klonik » Сегодня, 16:42

Добрый день. Как-то с мужем решили устроить небольшой романтический вечер. Заказали роллы, пиццу, открыли бутылочку хорошего вина... Но я пролила вино на наш дорогущий диван. Весь вечер превратился в уборку и попытку отхимчистить диван. Только все коту под хвост, советы в интернете нам не помогли его отмыть. И только Химчистка мебели решила нашу проблему. Для этого работники использовали профессиональную химию, которая придала дополнительную свежесть нашему дивану.
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