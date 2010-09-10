Химчистка мебели
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Химчистка мебели
Здравствуйте. Пока нахожусь в командировке, меня сюда отправили на 3 месяца. Для меня сняли квартиру, здесь я живу одна. На кресло случайно пролила красное вино, хотела его очистить уксусом, но стало только хуже. Скажите, в какой сервис обратиться, чтобы мне отхимчистили кресло?
Re: Химчистка мебели
Добрый день. Как-то с мужем решили устроить небольшой романтический вечер. Заказали роллы, пиццу, открыли бутылочку хорошего вина... Но я пролила вино на наш дорогущий диван. Весь вечер превратился в уборку и попытку отхимчистить диван. Только все коту под хвост, советы в интернете нам не помогли его отмыть. И только Химчистка мебели решила нашу проблему. Для этого работники использовали профессиональную химию, которая придала дополнительную свежесть нашему дивану.
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