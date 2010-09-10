Абузоустойчивый SMTP сервер в аренду для любых EMAIL рассылок
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Абузоустойчивый SMTP сервер в аренду для любых EMAIL рассылок
Профессиональный абузоустойчивый SMTP сервер в аренду.
Предлагаю в аренду SMTP серверы для ЛЮБЫХ email рассылок.
Основные плюсы:
[+] Доставка на все почтовые серверы, включая Яндекс, Rambler, Mail.ru и любые другие частные. Исключение составляет Gmail.com. На него письма не доставляются (Это примерно 7 % адресатов)
[+] Наличие подписи DKIM. Все почтовики будут принимать Вашу почту, так как она будет отправляться с верифицированных почтовых ящиков, имеющих подпись DKIM.
[+] Наличие PTR и DNS записей на сервере для России и стран СНГ.
[+] Абузоустойчивый хостинг в Малайзии. Вы можете рассылать что угодно и сколько угодно, и никто ни при каком количестве жалоб, не сможет остановить Ваш сервер. Идеально подходят для любого спама.
[+] Поддержка 18/7 через «Простые Решения». Я практически всегда в сети, отвечаю быстро. Решаю вопросы и проблемы так же быстро. Принцип: 18 часов бодрствую и работаю с Вами, 6 часов сплю.
[+] Все SMTP сервера располагаются на чистых IP адресах. Проблем с доставкой не возникает.
[+] Бесплатная смена IP адреса раз в месяц, или платная смена IP адреса по желанию при попадении адреса в RBL (цена 250 р.).
[+] Активация сервера за 6-12 часов, что быстрее в 4 раза, чем у конкурентов.
[+] Серверы работают с любыми почтовыми программами: AMS, ePochta Mailer и другими.
[+] Подмена адреса отправки на любой другой.
[+] Полное скрытие Вашего IP адреса. При рассылках Ваш компьютер всегда будет анонимным.
[+] Полный контроль техподдержки за состоянием сервера и наличием IP в спам базах.
[+] Адекватные цены. Сразу скажу, что не самые низкие в сети, но всё равно приятные.
[+] Возможность возврата денег при недоступности сервера в течение трёх дней.
Тарифы:
3000 Писем в час/ 72000 писем в сутки/ 2,1 млн писем в месяц
Цена в месяц: 4000 р./45 $
6000 Писем в час/ 144000 писем в сутки/ 4,3 млн писем в месяц
Цена в месяц: 6500 р./70 $
10 000 Писем в час/ 240 000 писем в сутки/ 7,2 млн писем в месяц
Цена в месяц: 10 500 р./115 $
30 000 Писем в час/ 720 000 писем в сутки/ 21,5 млн писем в месяц
Цена в месяц: 25 500 р./280 $
50 000 Писем в час/ 1,2 млн писем в сутки/ 36 млн писем в месяц
Цена в месяц: 42 500 р./440 $
При желании заказать более производительные серверы или менее производительные серверы, все условия обсуждаются отдельно.
При заказе от 3х месяцев и выше скидка 15 %
Контакты:
Whatsapp: +79235094489
Telegram: https://t.me/gold_promotion
email: prostie-resheniya@yandex.ru
Skype: prostie.resheniya
Канал в Telegram: https://t.me/goldprg
Предлагаю в аренду SMTP серверы для ЛЮБЫХ email рассылок.
Основные плюсы:
[+] Доставка на все почтовые серверы, включая Яндекс, Rambler, Mail.ru и любые другие частные. Исключение составляет Gmail.com. На него письма не доставляются (Это примерно 7 % адресатов)
[+] Наличие подписи DKIM. Все почтовики будут принимать Вашу почту, так как она будет отправляться с верифицированных почтовых ящиков, имеющих подпись DKIM.
[+] Наличие PTR и DNS записей на сервере для России и стран СНГ.
[+] Абузоустойчивый хостинг в Малайзии. Вы можете рассылать что угодно и сколько угодно, и никто ни при каком количестве жалоб, не сможет остановить Ваш сервер. Идеально подходят для любого спама.
[+] Поддержка 18/7 через «Простые Решения». Я практически всегда в сети, отвечаю быстро. Решаю вопросы и проблемы так же быстро. Принцип: 18 часов бодрствую и работаю с Вами, 6 часов сплю.
[+] Все SMTP сервера располагаются на чистых IP адресах. Проблем с доставкой не возникает.
[+] Бесплатная смена IP адреса раз в месяц, или платная смена IP адреса по желанию при попадении адреса в RBL (цена 250 р.).
[+] Активация сервера за 6-12 часов, что быстрее в 4 раза, чем у конкурентов.
[+] Серверы работают с любыми почтовыми программами: AMS, ePochta Mailer и другими.
[+] Подмена адреса отправки на любой другой.
[+] Полное скрытие Вашего IP адреса. При рассылках Ваш компьютер всегда будет анонимным.
[+] Полный контроль техподдержки за состоянием сервера и наличием IP в спам базах.
[+] Адекватные цены. Сразу скажу, что не самые низкие в сети, но всё равно приятные.
[+] Возможность возврата денег при недоступности сервера в течение трёх дней.
Тарифы:
3000 Писем в час/ 72000 писем в сутки/ 2,1 млн писем в месяц
Цена в месяц: 4000 р./45 $
6000 Писем в час/ 144000 писем в сутки/ 4,3 млн писем в месяц
Цена в месяц: 6500 р./70 $
10 000 Писем в час/ 240 000 писем в сутки/ 7,2 млн писем в месяц
Цена в месяц: 10 500 р./115 $
30 000 Писем в час/ 720 000 писем в сутки/ 21,5 млн писем в месяц
Цена в месяц: 25 500 р./280 $
50 000 Писем в час/ 1,2 млн писем в сутки/ 36 млн писем в месяц
Цена в месяц: 42 500 р./440 $
При желании заказать более производительные серверы или менее производительные серверы, все условия обсуждаются отдельно.
При заказе от 3х месяцев и выше скидка 15 %
Контакты:
Whatsapp: +79235094489
Telegram: https://t.me/gold_promotion
email: prostie-resheniya@yandex.ru
Skype: prostie.resheniya
Канал в Telegram: https://t.me/goldprg
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