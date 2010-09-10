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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 93 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Абузоустойчивый SMTP сервер в аренду для любых EMAIL рассылок Цитата Сообщение viktorcok » Сегодня, 13:58





Предлагаю в аренду SMTP серверы для ЛЮБЫХ email рассылок.



Основные плюсы:



[+] Доставка на все почтовые серверы, включая Яндекс, Rambler, Mail.ru и любые другие частные. Исключение составляет Gmail.com. На него письма не доставляются (Это примерно 7 % адресатов)



[+] Наличие подписи DKIM. Все почтовики будут принимать Вашу почту, так как она будет отправляться с верифицированных почтовых ящиков, имеющих подпись DKIM.



[+] Наличие PTR и DNS записей на сервере для России и стран СНГ.



[+] Абузоустойчивый хостинг в Малайзии. Вы можете рассылать что угодно и сколько угодно, и никто ни при каком количестве жалоб, не сможет остановить Ваш сервер. Идеально подходят для любого спама.



[+] Поддержка 18/7 через «Простые Решения». Я практически всегда в сети, отвечаю быстро. Решаю вопросы и проблемы так же быстро. Принцип: 18 часов бодрствую и работаю с Вами, 6 часов сплю.



[+] Все SMTP сервера располагаются на чистых IP адресах. Проблем с доставкой не возникает.



[+] Бесплатная смена IP адреса раз в месяц, или платная смена IP адреса по желанию при попадении адреса в RBL (цена 250 р.).



[+] Активация сервера за 6-12 часов, что быстрее в 4 раза, чем у конкурентов.



[+] Серверы работают с любыми почтовыми программами: AMS, ePochta Mailer и другими.



[+] Подмена адреса отправки на любой другой.



[+] Полное скрытие Вашего IP адреса. При рассылках Ваш компьютер всегда будет анонимным.



[+] Полный контроль техподдержки за состоянием сервера и наличием IP в спам базах.



[+] Адекватные цены. Сразу скажу, что не самые низкие в сети, но всё равно приятные.



[+] Возможность возврата денег при недоступности сервера в течение трёх дней.





Тарифы:



3000 Писем в час/ 72000 писем в сутки/ 2,1 млн писем в месяц

Цена в месяц: 4000 р./45 $



6000 Писем в час/ 144000 писем в сутки/ 4,3 млн писем в месяц

Цена в месяц: 6500 р./70 $



10 000 Писем в час/ 240 000 писем в сутки/ 7,2 млн писем в месяц

Цена в месяц: 10 500 р./115 $



30 000 Писем в час/ 720 000 писем в сутки/ 21,5 млн писем в месяц

Цена в месяц: 25 500 р./280 $



50 000 Писем в час/ 1,2 млн писем в сутки/ 36 млн писем в месяц

Цена в месяц: 42 500 р./440 $



При желании заказать более производительные серверы или менее производительные серверы, все условия обсуждаются отдельно.



При заказе от 3х месяцев и выше скидка 15 %



Контакты:

Whatsapp: +79235094489

Telegram:

email:

Skype: prostie.resheniya

Канал в Telegram: Профессиональный абузоустойчивый SMTP сервер в аренду.Предлагаю в аренду SMTP серверы для ЛЮБЫХ email рассылок.Основные плюсы:[+] Доставка на все почтовые серверы, включая Яндекс, Rambler, Mail.ru и любые другие частные. Исключение составляет Gmail.com. На него письма не доставляются (Это примерно 7 % адресатов)[+] Наличие подписи DKIM. Все почтовики будут принимать Вашу почту, так как она будет отправляться с верифицированных почтовых ящиков, имеющих подпись DKIM.[+] Наличие PTR и DNS записей на сервере для России и стран СНГ.[+] Абузоустойчивый хостинг в Малайзии. Вы можете рассылать что угодно и сколько угодно, и никто ни при каком количестве жалоб, не сможет остановить Ваш сервер. Идеально подходят для любого спама.[+] Поддержка 18/7 через «Простые Решения». Я практически всегда в сети, отвечаю быстро. Решаю вопросы и проблемы так же быстро. Принцип: 18 часов бодрствую и работаю с Вами, 6 часов сплю.[+] Все SMTP сервера располагаются на чистых IP адресах. Проблем с доставкой не возникает.[+] Бесплатная смена IP адреса раз в месяц, или платная смена IP адреса по желанию при попадении адреса в RBL (цена 250 р.).[+] Активация сервера за 6-12 часов, что быстрее в 4 раза, чем у конкурентов.[+] Серверы работают с любыми почтовыми программами: AMS, ePochta Mailer и другими.[+] Подмена адреса отправки на любой другой.[+] Полное скрытие Вашего IP адреса. При рассылках Ваш компьютер всегда будет анонимным.[+] Полный контроль техподдержки за состоянием сервера и наличием IP в спам базах.[+] Адекватные цены. Сразу скажу, что не самые низкие в сети, но всё равно приятные.[+] Возможность возврата денег при недоступности сервера в течение трёх дней.Тарифы:3000 Писем в час/ 72000 писем в сутки/ 2,1 млн писем в месяцЦена в месяц: 4000 р./45 $6000 Писем в час/ 144000 писем в сутки/ 4,3 млн писем в месяцЦена в месяц: 6500 р./70 $10 000 Писем в час/ 240 000 писем в сутки/ 7,2 млн писем в месяцЦена в месяц: 10 500 р./115 $30 000 Писем в час/ 720 000 писем в сутки/ 21,5 млн писем в месяцЦена в месяц: 25 500 р./280 $50 000 Писем в час/ 1,2 млн писем в сутки/ 36 млн писем в месяцЦена в месяц: 42 500 р./440 $При желании заказать более производительные серверы или менее производительные серверы, все условия обсуждаются отдельно.При заказе от 3х месяцев и выше скидка 15 %Контакты:Whatsapp: +79235094489Telegram: https://t.me/gold_promotion email: prostie-resheniya@yandex.ru Skype: prostie.resheniyaКанал в Telegram: https://t.me/goldprg Вернуться к началу

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